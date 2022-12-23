بوتين: أداء الاقتصاد الروسى أفضل من دول عديدة بـ مجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى مؤتمر صحفى، أنروسيا تظهر بثقة مؤشرات أفضل بكثير من تلك الموجودة فى العديد من دول مجموعة العشرين، وأن هذا ينطبق على كل من مؤشرات الاقتصاد الكلى الرئيسية وحجم الناتج المحلى الإجمالى.

وذكر الرئيس الروسى أنه على الرغم من التوقعات بانهيار روسيا ودمارها وكارثتها الاقتصادية، لم يحدث شيء من هذا القبيل، مشيرا إلى أن الناتج المحلى الإجمالى قد انخفض بشكل طفيف.

وتابع بوتين: "وفقًا لخبرائنا والعالميين، (سيصل الانخفاض فى نهاية العام) إلى 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أخبرتكم مؤخرًا.. إنهم يقدمون الآن رقمًا مختلفًا أقل - 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى".