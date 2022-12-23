بلينكن يكشف عن الطريق الوحيد لـ إنهاء الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، اعتبر بلينكن خلال تصريحات صحفية، مساء أمس الخميس، أن الدبلوماسية هى الطريق الوحيد لإنهاء الحرب فى أوكرانيا.
وأكد الوزير الأمريكى، أن بلاده تعمل مع حلفائها على تجديد البنيات التحتية الأوكرانية، مشيرًا فى السياق ذاته إلى وقوف واشنطن وحلفائها مع كييف مهما تطلب الأمر.
وشدد وزير الخارجية الأمريكية على أن "بلاده تريد العمل مع الصين فيما يصب فى مصلحة الشعب الأمريكى والعالم".
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