البنك الدولى يوافق على إقراض أوكرانيا 110 ملايين دولار

جدة - نرمين السيد - وفقًا لوكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين"، قال وزير الصحة الأوكرانى فيكتور لياشكو، مساء أمس الخميس فى تصريحات: "أكد البنك الدولى توقعاتنا وتوصلت إدارته إلى تخصيص القرض الذى قد يزداد فى المستقبل إلى 500 مليون دولار". ولفت إلى أن القرض يدعم أربع قطاعات وهى "الدعم النفسى وتطوير مستشفيات الصحة النفسية وإدارات الطب النفسى وإعادة بناء وترميم البنية التحتية الطبية التى دمرتها القوات الروسية". وأضاف أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين نظام الصحة الرئيس للبلاد وتطوير التكنولوجيا الرقمية والإبداعية.

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