بوتين: روسيا لن تخسر جراء فرض سقف لـ أسعار الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أكد بوتين، أمس الخميس، أن محاولة تنظيم الأسعار إداريا لن تؤدى إلى أى شيء جيد فى قطاع الغاز وكذلك فى قطاع النفط.
وأوضح الرئيس الروسى فى الوقت ذاته أن المفوضية الأوروبية كانت فى وقت من الأوقات هى التى فرضت على روسيا الانتقال إلى السوق.
وشدد على أنه لا توجد خسائر لـ روسيا من سقف أسعار النفط الذى حدده الغرب، لا لقطاع الوقود والطاقة ولا للميزانية.
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