استمرار احتجاز نائبة رئيسة البرلمان الأوروبى احتياطيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان أصدرته النيابة العامة الفدرالية فى بلجيكا، رفضت غرفة مجلس بروكسل التى مثلت كايلى أمامها صباح الخميس طلبها إخلاء سبيلها بكفالة وخضوعها للمراقبة بواسطة سوار إلكترونى. وقرّرت المحكمة "تمديد توقيفها الاحتياطى شهرًا".

ويمكن لمحامى كايلى الطعن فى هذا القرار.

ووجهت لكايلى لائحة اتهام هذا الشهر فى تحقيق فساد، ووضعها تحت المراقبة الإلكترونية بناء على طلب محاميها.

ومثلت النائبة اليونانية البالغة من العمر 44 عامًا والتى جردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبى فى 13 ديسمبر بعد كشف المعلومات الأولى، أمام غرفة مجلس بروكسل صباح الخميس فى جلسة استماع مغلقة.

وفى هذه المناسبة أكدت مجددا براءتها كما قال محاموها عند خروجهم من القاعة.

وقال المحامى ميخاليس ديميتراكوبولوس للصحفيين إن كايلى "بريئة ولم تشارك فى فساد يومًا"، وأوضح زميله البلجيكى أندريه ريسوبولوس أن كايلى الموقوفة منذ 11 ديسمبر طلبت أن تكون قادرة على الاستفادة من وضعها تحت المراقبة الإلكترونية.

وأثارت القضية صدمة كبيرة فى بروكسل وستراسبورغ ما دفع رئيسة البرلمان الأوروبى روبيرتا ميتسولا إلى الإعلان عن "إصلاحات واسعة" فى العام 2023.

وتخضع كايلى أيضًا لتحقيق تمهيدى تجريه النيابة العامة المالية فى أثينا بشبهتى فساد وغسل أموال، بالتعاون مع القضاء البلجيكى.