العالم اليوم - "إتش آند إم" وجاستن بيبر.. الأزمة مستمرة والشركة تتمسك بحقها

انتم الان تتابعون خبر "إتش آند إم" وجاستن بيبر.. الأزمة مستمرة والشركة تتمسك بحقها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 03:22 صباحاً - قالت شركة "هينيز آند موريتز" السويدية للملابس المعروفة باسم "إتش آند إم"، الخميس، إن لها الحق في بيع منتجات تحمل صور وكلمات من أغاني نجم البوب جاستن بيبر.

وقبل أيام، سحبت الشركة ملابس من المتاجر، بعد أن قال بيبر إن الشركة "لم تحصل على موافقة منه".

وكتبت "إتش آند إم" في بيان: "أكد صاحب ترخيص جاستن أن (إتش آند إم) لديها العقود الصحيحة، وأنها اتبعت جميع إجراءات الموافقة الملائمة لكل تصميم مختار".

والإثنين حث بيبر متابعيه على "إنستغرام"، البالغ عددهم 270 مليونا، على عدم شراء المنتجات، وقال إنها "قمامة" ومعروضة للبيع من دون موافقته، مما دفع الشركة لسحب المنتجات من منافذ البيع.

وقالت الشركة: "احتراما لجاستن، سحبنا المنتجات من موقعنا ومتاجرنا، ونعمل على إيجاد أفضل طريقة للاستفادة منها"، مضيفة أنها شريكة في سلع بيبر منذ عام 2016.

وكانت "إتش آند إم"، وهي ثاني أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم، تعرض قطعا من الملابس تحمل صورا لبيبر أو اقتباسات من كلمات تغنى بها، مثل "آي ميس يو مور ذان لايف" أو "أفتقدك أكثر من الحياة"، من أغنية "غوست" أو "طيف".