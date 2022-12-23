بيلاروسيا تتسلم دفعة جديدة من منظومة الدفاع الجوى "تور – إم 2 كا"

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، قال رئيس الإدارة الرئيسية للشؤون الأيديولوجية فى وزارة الدفاع البيلاروسية ليونيد كاسينسكى فى تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن الدفعة الجديدة من المنظومة الروسية ستدخل الخدمة خلال الأيام المقبلة لاستخدامها فى التشكيلات والوحدات العسكرية المُخصصة لذلك.
وأكد كاسينسكى أن هذه المنظومة التى تتمتع بفعالية كافية لتدمير مختلف الأهداف الجوية وعلى نطاق واسع من الارتفاعات، قد أتقنت القوات فى بيلاروسيا العمل عليها وهى تشارك بالفعل فى المهام القتالية.
وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين قد أشار خلال زيارته فى وقت سابق إلى بيلاروسيا إلى أن التعاون العسكرى بين روسيا وبيلاروسيا لا يقتصر على التوريد المتبادل للأسلحة، بل يشمل الابتكارات، والإنتاج والتطوير المشترك لها.
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