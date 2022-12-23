العالم اليوم - الولايات المتحدة تعلن عدد المهاجرين إليها بعام.. وتسجل قفزة

انتم الان تتابعون خبر الولايات المتحدة تعلن عدد المهاجرين إليها بعام.. وتسجل قفزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 01:21 صباحاً - ارتفع عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة عام 2022 بعد 5 سنوات من التراجع، مسجلا أكبر زيادة منذ أكثر من عقد مع إعادة فتح الحدود في نهاية 2021 بعد إغلاقها بسبب وباء كورونا.

تقديرات مكتب الإحصاء الوطني بشأن المهاجرين:

• صافي الهجرة الدولية أضاف أكثر من مليون شخص إلى سكان الولايات المتحدة بين الأول من يوليو 2021 والأول من يوليو 2022.

•هذه هي الزيادة الأولى منذ 2016، عندما استقبلت الولايات المتحدة 1.2 مليون شخص من الخارج، من بينهم أميركيون كانوا يقيمون في دول أخرى وعادوا إلى بلدهم.

• عبر 376 ألف شخص فقط الحدود الأميركية عام 2021.

• تشمل هذه البيانات المهاجرين القانونيين وغير الشرعيين والدائمين والمؤقتين.

• الزيادة هذا العام هي أيضا "أكبر زيادة على مدى سنة واحدة منذ 2010، مما يشير إلى أن تدفقات الهجرة الصافية إلى الولايات المتحدة في طريقها لأن تعود هذا العام إلى مستويات ما قبل الجائحة".

• بين صيف 2021 وصيف 2022 "استقبلت الولايات المتحدة مهاجرين لأسباب إنسانية بين طالبي لجوء ولاجئين، من بينهم مهاجرون أفغان وأوكرانيون"، وفق مكتب الإحصاء.

وانخفض عدد الأشخاص الذين قدموا للاستقرار على الأراضي الأميركية منذ عام 2017، أولا بسبب سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا المجال، ثم بسبب وباء "كوفيد 19".

وكانت حدود الولايات المتحدة مغلقة أمام الأجانب لمدة عام ونصف العام، من مارس 2020 إلى نوفمبر 2021.

ونشرت هذه الأرقام في وقت أيدت به المحكمة العليا، الإثنين، الإجراء الذي وضعته إدارة ترامب في مارس 2020، ويقيد بشدة دخول البلاد لأسباب صحية.

وانخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة أحد أسباب نقص العمالة، كما ذكر مدير الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مؤخرا.