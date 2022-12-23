«القاهرة الإخبارية»: زيارة «شويجو» لأوكرانيا تؤكد استمرار العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن زيارة وزير الدفاع سيرجى شويجو، اليوم الخميس، للمنطقة العسكرية الخاصة فى الأراضى الأوكرانية جاءت لتفقد سير العملية العسكرية، واطلع على آخر التطورات والمستجدات من بعض قادة القوات الروسية المتواجدين داخل المناطق التى يدور فيها القتال.





وأضاف "مشيك" خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن دلالة زيارة سيرجى شويجو إلى منطقة العملية العسكرية هى رسالة روسية إلى الغرب عشية لقاء الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مع نظيرة الأمريكى جو بايدن، تريد روسيا أن تؤكد للغرب ولواشنطن تحديدًا على أن العملية العسكرية مستمرة، وأن الجيش الروسى سيواصل العملية لتحقيق جميع المهام الموكلة إليه من قبل القيادة الروسية. وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أيضًا دلالة أخرى أراد وزير الدفاع الروسى توصيلها إلى سكان المقاطعات الأربعة، وهى أن روسيا تريد التأكيد لسكان مقاطعات لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، على أنهم أصبحوا من ضمن الأراضى الروسية، وأن هذا الأمر لا يمكن لأحد أن يغيره، وأن روسيا لم تتخل عنهم والجيش الروسى سيعمل على استعادة الأمن فى هذه المقاطعات لكى يتمكن السكان من العيش فى أمان.

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