العالم اليوم - مانشستر سيتي يفك عقدة ليفربول.. وماكينة هالاند تعود للدوران

انتم الان تتابعون خبر مانشستر سيتي يفك عقدة ليفربول.. وماكينة هالاند تعود للدوران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - فك مانشستر سيتي عقدة غريمه ليفربول، عندما جرده من اللقب بالفوز عليه 3-2 على ملعب الاتحاد، الخميس، في طريقه إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

وسجل الهداف النرويجي إرلينغ هالاند (10) والجزائري رياض محرز (47) والهولندي ناثان أكي (58) أهداف مانشستر سيتي، والبرتغالي فابيو كارفاليو (20) والمصري محمد صلاح (48) هدفي ليفربول.

وبات مانشستر سيتي آخر المتأهلين لربع النهائي، ولحق بأندية ولفرهامبتون وساوثمبتون ونيوكاسل وليستر سيتي ومانشستر يونايتد ونوتنغهام فوريست وتشارلتون أتلتيك.

وهو الفوز الأول لمانشستر سيتي في مبارياته الست الأخيرة أمام ليفربول في مختلف المسابقات، وتحديدا منذ تغلب عليه 4-1 في الدوري في السابع من فبراير 2021، حيث تعادلا بعدها مرتين قبل أن ينتصر ليفربول المباريات الثلاث الأخيرة.

كما أنه الفوز الثاني فقط لمانشستر سيتي على ليفربول في 8 مباريات في المسابقة، بعد الأول عام 1969.

ويسعى سيتي إلى اللقب التاسع في المسابقة، لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول.