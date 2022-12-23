العالم اليوم - المغرب.. السيطرة على حرائق وانفجارات في المحمدية ولا ضحايا

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. السيطرة على حرائق وانفجارات في المحمدية ولا ضحايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - هزت انفجارات قوية ومتتالية مدينة المحمدية المغربية، مساء الخميس، بعد اندلاع حريق في مستودع لتخزين الغاز، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وذكرت مصادر وشهود عيان أن الحادث نجم عن تسرب مفاجئ للغاز، قبل أن تتحول الكميات المتسربة إلى نيران كثيفة أدت إلى انفجارات متتالية في بعض المخازن.

وقالت وسائل إعلام إن الانفجار وقع في مستودع للغاز قرب ميناء المحمدية، التي تبعد 40 كيلومترا جنوبي الرباط.

بيان رسمي للسلطات المحلية:

• "الحريق اندلع نحو الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي بمستودع للغاز بالمدينة".

• "السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية (الإطفاء) تمكنت من السيطرة على الحريق الساعة الثامنة والنصف مساء، من دون تسجيل أي خسائر بشرية".

• "الخسائر المادية تمثلت في 5 شاحنات صهريجية من أصل 7 كانت متواجدة بعين المكان، بحمولة 8 أطنان لكل واحدة منها".

• "عملت السلطات على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من السكان تحسبا لأي أضرار محتملة".

• "فتحت السلطات تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث".