محلل سياسى: الأزمة الروسية الأوكرانية قديمة وليست وليدة هذا العام «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمارة قناة، المحلل السياسى، إن الكثيرين من منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى لا يعرفون من أين بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية وينظرون لها على أنها بدأت هذا العام.





وأضاف "قناة" خلال مداخلة مع الإعلامى محمد عبدالرحمن، ببرنامج "هذا المساء" المُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية": "لكن الأزمة بدأت منذ عام 2005 ومنذ بداية الثورة البرتقالية والدعم الأمريكى لأوكرانيا، وتمخضت أطر هذه الأزمة فى عام 2014، وعند بداية الأزمة الأوكرانية الحقيقية التى تمثلت فى الحرب الأهلية داخل أوكرانيا والدور الأمريكى والغربى كان موجودا منذ البداية". وتابع المحلل السياسى: "مسألة التسليح العسكرى فى هذه الأزمة رأيناه قبل هذه العملية العسكرية الخاصة وهو ممتد حتى الآن، كما أن تطوير منظومة الأسلحة الروسية ليست وليدة الحاضر، ولا ننسى التصريحات الهامة التى صرح بها الرئيس بوتين عام 2018 بوجود ترسانة جديدة من الصواريخ المتطورة والصواريخ الفرط صوتيه، والهدف منها هجومى، لكن روسى تقول إن الهدف منها الردع للتوصل إلى التوازن فى المنظومة الدولية، والاستقرار الدولى التام".

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