العالم اليوم - الجزائر تعرض بيع كهربائها الفائضة لأوروبا

انتم الان تتابعون خبر الجزائر تعرض بيع كهربائها الفائضة لأوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 11:20 مساءً - عرضت الجزائر على أوروبا بيع طاقتها الفائضة من الكهرباء، حيث تخطط لمد "كابل" طوله 270 كيلومترا تحت البحر باتجاه إيطاليا، حسبما قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة، الخميس.

وأضاف تبون أن الجزائر "تسعى أيضا لمضاعفة صادراتها من الغاز لتصل إلى 100 مليار متر مكعب سنويا"، مقارنة بـ56 مليارا في 2022.

وخلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام، وصف تبون 2023 بـ"سنة تعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات"، مؤكدا أنه "ليس راضيا مائة بالمائة عن ما تم تجسيده حتى الآن، حيث كان من الممكن أن نحقق أكثر من ذلك".

وتابع: "هناك تغييرات ونطمح إلى أكثر من ذلك لأن الجزائر الجديدة لا تتعلق فقط برئيس الجمهورية أو تغيير بعض الأشخاص أو الحكومات، بل تتعلق بتغيير الذهنيات حتى تنسجم أكثر مع فكرة البناء".