«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرًا عن المخاوف من استخدام موسكو السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "نفق مُظلم دخلت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية، فبينما كان إيقاف الحرب مشهدًا سعيدًا يرغب الجميع فى تنفيذه، تحول الوضع إلى مشهد مرعب فى ظل الحديث عن استراتيجيات جديدة لروسيا فى العام المقبل 2023، ومخاوف الغرب من استخدام موسكو للسلاح النووى لنصبح جميعًا أمام تساؤل، هل يتجه العالم إلى مشهد أكثر عنفًا فى 2023".

وأضاف: "الشيطان يدخل الجيش الروسى قريبًا، هكذا أطلق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين استراتيجيته العسكرية لعام 2023، مؤكدًا اقتراب دخول صواريخ سارمات المعروفة بالشيطان والعابرة للقارات لخدمة الجيش الروسى، وازدادت تهديداته بقوله إنه لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة الروسية إلى الجيش، واعدًا بمنح قواته المسلحة كل ما تطلبه لدعم الحملة العسكرية فى أوكرانيا، فضلًا عن دخول صواريخ فرط صوتيه الخدمة بالجيش الروسى يناير المقبل".

وتابع: "زاد المشهد ارتباكًا مع زيارة الرئيس الأوكرانى إلى واشنطن، تمهيدًا لإعلان البيت الأبيض عن المساعدات الجديدة لكييف، فى خطوة تعتبرها موسكو استفزازية، إذ تقدر المساعدات بقيمة مليارى دولار تشمل صواريخ أرض جو باتريوت فى الوقت الذى حذر فيه الرئيس الروسى من تداعيالات الدعم الغربى لكييف".