كاتبة صحفية: عمال السكك الحديدية لهم مطالب تتجاهلها الحكومة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وأضافت "بدوى" خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب" المُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه ربما تكون هذه الإضرابات هى الأكبر بمعنى أنه فى عام 2019 كان هناك إضراب كبير، ولكن الخطة التى كانت موضوعة لم تجعل الفرنسيين يشعرون بهذا الإضراب، موضحةً: "يسافر 1 من 4 ممن هم حجزوا فعليًا، وفى 2019 كان يسافر 2 من 4، واليوم 1 فقط من 5 يستطيع السفر، وكانت الأمور تسير بشكل أفضل".

وتابعت الكاتبة الصحفية: "الحكومة الفرنسية تناشد اليوم الجميع لتخفيف الإضرابات بسبب هذه الإضرابات المتكررة، حيث يشعر العاملون فى السكك الحديدية بالضيق لأسباب كثيرة ليس فقط منها الراتب، وتتجاهل الحكومة هذه المطالب، ويشعرون أن تجاهلهم هو سوء معاملة، ويطالبون أن يكون سن المعاش أصغر من الجميع لأنهم بسبب عملهم وتركيزهم طوال اليوم يوضعون تحت ضغط شديد، لذلك لا يستطيعون إكمال سن المعاش العادى".