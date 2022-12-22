الملك يعقد لقاء خماسيا على هامش انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 22 ديسمبر 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج :- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، لقاء خماسيا ضم قادة ورؤساء وفود دول مشاركة في الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وشارك في اللقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وجرى التأكيد، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية التواصل بين الدول والتنسيق المستمر بهدف مواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمات الإقليمية والدولية.

واتفق المجتمعون على مواصلة العمل بشكل حثيث من أجل البناء على مخرجات مؤتمري بغداد في دورتيه الأولى والثانية، وتعزيز التعاون مع العراق ودعم أمنه واستقراره.

وشددوا على ضرورة بذل الجهود لتجذير الحوار سبيلا لحل الخلافات الإقليمية.

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