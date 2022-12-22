وزير الخارجية العراقي: التواصل الكهربائي مع الأردن في مرحلة متقدمة جداً

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 22 ديسمبر 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن التواصل الكهربائي مع الجانب الأردني في مرحلة متقدمة جدا.

وقدم حسين خلال مؤتمر صحفي، عقد عقب صدور البيان الختامي لمؤتمر بغداد في دورته الثانية، شكره للأردن ملكا وحكومة وشعبا لاستضافة المؤتمر وكذلك لفرنسا على دعمها لعقد المؤتمر .

وتابع في حديثه، هذا المؤتمر كما كان في النسخة الأولى من أجل استمرار دعم العراق، وكذلك هو مظلة حوارية بين دور الجوار العراقي والخليجية وحضور مجموعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وأكد أن المؤتمر أيضا مظلة للتعاون والعمل المشترك، والمؤتمر ليس فقط لدعم العراق بل للعمل المشترك في المحيط الإقليمي والدولي.

واضاف أن التحديات التي تواجه الحكومة العراقية، أكثرها إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن هناك تحديات أمنية واقتصادية وبيئية وأخرى متعلقة بالطقة والأمن الغذائي والدوائي، حيث إنها تحتاج لعمل مشترك لمواجهة هذه التحديات.