وزير الطاقة التنزانى: حلم السد تحقق بعد 60 عامًا على أيدى المصريين «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال جانيورى ماكامبا، وزير الطاقة التنزانى، إن مشروع سد جوليوس نيريرى أحد أكبر المشروعات فى تنزانيا، ويعبر عن طموحات وآمال شعوبهم منذ سنوات طويلة وتجلى للتعاون بين مصر وتنزانيا.





وأكد "ماكامبا"، خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع عبر قناة "الحياة"، على ثقتهم التامة فى قدرة الشركات المصرية على انجاز المشروعات فى وقت سريع والانجازات تتحدث عن نفسها، مضيفًا، أن مشروع سد جوليوس نيريرى تم بجودة عالية وقدرات عالية.

وتابع وزير الطاقة التنزانى، أننا لدينا طموحات عديدة والمشروع له فائد على الطاقة والكهرباء، وهذا المشروع يعطينا أكثر مما نمتلكه ونخزنه وهو يضاعف من قدراتنا فى الكهرباء ولدينا طموحات فى دعم الصناعة.

وأضاف، أن حلم السد تحقق بعد 60 عامًا وتحقق مع المصريين، والحلم موجود منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وآخر سد تم بناءه كان منذ 40 عامًا، وبذلك نرى الأجيال القادمة تشاهد بناء مشروعات كبيرة وهامة لتنزانيا، وهذا المشروع ترك أثر وخبرة على المهندسين التنزانيين، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيساعد فى التوسع فى المشروعات الزراعية.