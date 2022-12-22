العالم اليوم - مشاركة صلاح ومحرز.. عودة الحياة للأندية في قمة ليفربول وسيتي

انتم الان تتابعون خبر مشاركة صلاح ومحرز.. عودة الحياة للأندية في قمة ليفربول وسيتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - بعد نهاية كأس العالم 2022، تعود بطولات الأندية الأوروبية لمنافساتها، والعديد من الجماهير اعتبر ليلة الخميس، العودة الحقيقية لمنافسات الأندية، حين تقام "قمة" قطبي إنجلترا، ليفربول ومانشستر سيتي.

ويستضيف مانشستر سيتي خصمه ليفربول، على استاد الاتحاد، في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس الدوري.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، خاصة مع عودة أبرز نجوم الفريقين من المشاركة في المونديال، ومع وجود البعض الآخر في معسكر الأخير بسبب عدم التأهل للمونديال.

وسيشارك النجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، بينما ضمت تشكيلة مانشستر سيتي الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند والنجم الجزائري رياض محرز، وجميعهم لم يشاركوا في المونديال، مما يعني أنهم في حالة بدنية مثالية بفضل الراحة الكبيرة.

وسيغيب عن اللقاء مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي خاض نهائي كأس العالم قبل أيام، ومدافع ليفربول إبراهيما كوناتيه، الذي خاض النهائي مع منتخب فرنسا.

ويعود الدوري الإنجليزي الممتاز لمنافساته الإثنين المقبل، حيث ستنطلق الجولة 17.