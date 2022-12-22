«القاهرة الإخبارية»: «زيلينسكى» ألقى خطبة استعطف فيها أعضاء الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وأضاف "جبر" خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أن موازنة عام 2023 يتم مناقشتها اليوم فى الكونجرس الأمريكى، وهى الموازنة الحكومية البالغة تريليون و700 مليار دولار، ومن ضمن بنودها 45 مليار دولار لأوكرانيا، وذلك خلال العام المقبل.

وتابع: "إذن المساعدات التى سيحصل عليها زيلينسكى ستكون سخية جدًا، وهو حرص بالأمس أن يكون موجودًا بالبيت الأبيض والكونجرس؛ لأنها سيتم التصويت عليها وهو يخشى أى محاولات من جانب الحزب الجهورى الذى لديه بعض التحفظات؛ حول مساعدة أوكرانية ليس من حيث المبدأ بل من حيث الطريقة أو المبالغ المالية".

واستطرد: "كما أنه وجه كلمة عاطفية جدا للكونجرس أراد بها أن يثير تعاطف أعضائه حتى لا يعرقلوا الموازنة التى تتضمن شيكًا بـ45 مليار دولار لأوكرانيا، وكذلك فالدعم ليس سخيًا من الجانب المالى فقط بل من الناحية العسكرية أيضًا".

وأضاف: "أعلن بايدن أمس أنه سيقدم صواريخ باتريوت التى ستسهم بشكل كبير فى زيادة القدرات الدفاعية لأوكراينا، وقدرتها على التصدى للضربات الجوية الروسية، وكانت مسألة غير مطروحة فى بداية الحرب، ولكنها الآن أصبحت مطروحة من الجانب الأمريكى، وسيقوم الأمريكيون بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام باتريوت وهو تحول كبير على الساحة".