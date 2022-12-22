احراق برج عسكري للعدو الصهيوني
أحرق شبان فلسطينيون، مساء اليوم الخميس البرج العسكري للعدو الصهيوني، اثر اشتباكات اندلعت بينهم وبين قوات العدو على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة.
ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن مصادر محلية قولها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات العدو قرب البرج العسكري على مدخل بيت أمر بالخليل، حيث قام الشبان باحراق البرج بالزجاجات الحارقة.
ويُشار إلى أنه بشكل دائم تندلع مواجهات في هذه المنطقة بين الشبان وقوات العدو التي تطلق الرصاص والغاز تجاه الشبان ما ينتج عنه إصابة بعضهم بجراح مختلفة.
وتصاعدت عمليات المقاومة في الآونة الأخيرة وخاصة في العام الحالي الذي شارف على الانتهاء ويعد العام الأقسى على العدو من حيث حصيلة القتلى التي وصلت لـ31 قتيلاً.
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