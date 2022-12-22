أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد تضامن دول المجلس مع الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 22 ديسمبر 2022 08:07 مساءً - دوت الخليج:- قدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التعازي للأردن باستشهاد رجال الأمن خلال أدائهم للواجب، مؤكدا على وقوف المجلس إلى جانب الأردن ودعمه لكافة جهوده المبذولة لحماية أمنه واستقراره.

وقال إن الجهود الجماعية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز تطلعات الشعوب نحو الرخاء تظل على سلم الاهتمامات والأولويات.

وأضاف أن دول مجلس التعاون سعت لتعزيز علاقاتها مع العراق، في ظل العلاقات الراسخة المرتكزة على الجوار الجغرافي والدين واللغة، والرغبة في التنمية والسلم الجماعي.

وأشار إلى أن قادة مجلس التعاون الخليجي حرصت على تطوير العلاقات مع العراق في كل المجالات، كأولوية استراتيجية استجابة لمتطلبات المستقبل وتعزيزا للعمل المشترك.

ولفت إلى المواقف الثابتة لمجلس التعاون، في ضرورة المحافظة على أمن وسلامة ووحدة العراق وسيادته ودعمه في الحرب على الإرهاب.

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