جدة - نرمين السيد - وأضاف "أيوب" خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أن "زيلينسكى" قبل انتخابه رئيسًا لأوكرانيا وعد أنه إذا أصبح رئيسًا سيحل مشكلة دونباس بالطرق السلمية عبر الالتزام بالاتفاقيات، وبعد أن اختير رئيسًا تبين أنه لا يريد الحل السلمى أو أى حل سياسى، وهو ما اعترفت به أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية السابقة.
وتابع: "لذلك لا توجد أى ثقة مما يصدر عن البيت الأبيض أو زيلينسكى، فروسيا كانت تثق فى بعض الدول الأوروبية من بينها ألمانيا، والآن لا توجد أى ثقة بين هذه الأطراف، التى تراها روسيا هى التى حرضت على الحرب، وهى التى استفزت روسيا للدخول فى هذه العملية العسكرية".
وأكد: "الحديث عن أن زيلينسكى يريد السلام هو فقط للاستهلاك الإعلامى ولا يمكن لأى شخص أن يقتنع أن توريد الأسلحة يمكن أن تؤدى للسلام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: رغبة «زيلينسكى» فى السلام مجرد ادعاءات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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