الاتحاد الأوروبي يدعو زيلينسكي لحضور القمة الأوروبية الأوكرانية في فبراير

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - دعا الاتحاد الأوروبي، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، لحضور القمة الأوروبية الأوكرانية المقرر عقدها في شهر فبراير المقبل.

وأعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، أنه تمت دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة بروكسل في فبراير المقبل، مؤكدا أنه من المقرر عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في الثالث من فبراير 2023.

وأضاف المتحدث أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لن يشاركوا في القمة، موضحا أنه من المقرر أن يمثل الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

ووصل زيلينسكي إلى واشنطن صباح أمس الأربعاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شهر فبراير الماضي.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، كان ظهور زيلينسكي في القمم العالمية عبر الفيديو، مثل قمة مجموعة السبع في منتجع إلماو في مقاطعة بافاريا.

في سياق آخر، قال صندوق النقد الدولي، إن الاحتياجات النقدية الخارجية لأوكرانيا العام المقبل سوف تبلغ 93.5 مليار دولار على الأقل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مذكرة تفاهم وقعها الصندوق مع الحكومة الأوكرانية نٌشرت على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، جاء فيها أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن تحتاج أوكرانيا لنحو 57 مليار دولار، ما يعكس" الغموض الكبير وارتفاع ضغوط الإنفاق".

وجاء في المذكرة أن الاقتصاد الأوكراني انكمش بنسبة 40.5% خلال الربع الرابع وبنسبة 33% خلال عام 2022.