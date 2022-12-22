النمسا تمدد إقامات 90 ألف أوكرانى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية النمساوية موافقة حكومة البلاد على تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة ل 90 ألف لاجئ أوكراني.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم الخميس، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين فى البلاد بلغ 90 ألف لاجئ، منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية، وأن حكومة البلاد موافقة على تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة لهم حتى مارس 2024.

وأوضح البيان أن الإقامة القانونية للأوكرانيين فى النمسا موثقة ببطاقة هوية خاصة بالنازحين من الحرب، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت بالفعل أن حق الإقامة المؤقت للأشخاص النازحين بسبب الحرب من أوكرانيا سيستمر حتى نهاية مارس 2024 على الأقل.

وأشار البيان إلى أنه تم إصدار ما يقرب من 90 ألف بطاقة هوية منذ مارس الماضى حيث يتلقى حاليًا حوالى 56 ألف شخص نزحوا بسبب الحرب من أوكرانيا الرعاية الأساسية فى النمسا بينما تم تسجيل أكثر من 67 ألف أوكرانى هارب بسبب الحرب فى السجل المركزى لوزارة الداخلية النمساوية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن اللائحة التى أقرتها الحكومة ستضمن مساعدة كل من يضطر من الفرار من الحرب فى أوكرانيا، وسيحصلون على حق اللجوء لمدة عام واحد، أما غير الاوكرانين سيتم دعمهم فى عودتهم لبلادهم الأصلية، أو تقديم طلب لجوء فى النمسا.

وقال وزير الداخلية أن النمسا وبهذه القرارات تقوم بـ إنصاف تقاليدها الإنسانية وتقديم المساعدة في أكبر حركة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتضمن النمسا الحماية المؤقتة للاوكرانيين بسرعة وبشكل غير بيروقراطي، سيتمكن الاوكرانيون من خلال هذه اللوائح من الوصول إلى سوق العمل والتعليم والرعاية الطبية في النمسا.

وسيحصل على هذه الحماية كل المواطنين الاوكرانيين النازحين من اوكرانيا، والاوكرانيين الموجودين فى النمسا قبل 24 فبراير الماضي، واللاجئين الذين كانو قد حصلو على اللجوء فى أوكرانيا.