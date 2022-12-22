«القاهرة الإخبارية» توضح ردود فعل الكرملين على زيارة «زيلينسكى» لواشنطن

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، إن الكرملين رد اليوم على زيارة زيلينسكى للولايات المتحدة، وكان واضحًا فى الرد على هذه الزيارة، وأكد على أنه لم يلمس أى شىء إيجابى فى تصريحات "زيلينسكى" و"بايدن" حول الاستماع إلى مخاوف روسيا والضمانات التى طالبت بها روسيا قبل بدء العملية العسكرية.





وأضاف "مشيك" خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أن الإعلان الأمريكى عن تقديم مساعدات عسكرية وحزم جديدة من المساعدات للجانب الأوكرانى دفع الخارجية الروسية والكرملين للتأكيد على أن الولايات المتحدة أصبحت عدو مباشر لروسيا، وأن الولايات المتحدة انخرطت فى المواجهة مع روسيا عبر أوكرانيا أى بطريقة غير مباشرة. وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، أن روسيا أكدت على أن التصريحات الأمريكية الأوكرانية يوم أمس دليل على ما كانت تتحدث به موسكو فى وقت سابق، من أن الولايات المتحدة هى من تدعم سلطات أوكرانيا لمواجهة روسيا، وأن هى من ضغطت على النظام الأوكرانى لعدم الجلوس على الطاولة وإجراء المفاوضات مع موسكو، "اليوم روسيا تؤكد إلى الرأى العام الدولى وإلى الشعب الروسى أنها ليست هى من سببت هذه الأزمة بل الولايات المتحدة والجانب الأوكرانى".

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