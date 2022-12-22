جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الصومالية العميد عبدالله على عانود، إن القوات المسلحة استعادت صباح اليوم الخميس، آخر مديرية فى محافظة شبيلى الوسطى والتى كانت تحت سيطرة مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.





وذكر عانود - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أن الجيش الوطنى نفذ عمليات أمنية واستطاع السيطرة على مديرية (Ruun-nirgood) التابعة لمحافظة شبيلى الوسطى، مضيفا أن "العمليات ضد العدو ستستمر حتى تتم تصفية الإرهابيين من المناطق التى يتواجدون فيها". وكان الجيش الصومالى أعلن نجاح قواته فى القضاء على نحو 50 إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى فى عملية عسكرية مخططة نفذتها فى قرية دار نعيم التى كانت قاعدة للخلايا الإرهابية الهاربة من منطقة الكوثر بمحافظة شبيلى الوسطى بالصومال. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صوما" أن قوات الجيش نجحت فى تنظيف قرية دار نعيم من كافة المواقع والتجمعات الخاصة بالمليشيات الإرهابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الصومالى يستعيد آخر مديرية فى محافظة شبيلى الوسطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.