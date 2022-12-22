موفد «القاهرة الإخبارية» فى تنزانيا: ملء سد نيريرى سيستغرق عامًا

وأضاف "بشتو" أن ملء سد نيريرى سيستمر لمدة عام، وعقبها ستُولد الكهرباء التى يستفيد منها الشعب التنزانى بأكمله.
وأوضح موفد "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نحو 11 ألف تنزانى يعملون فى هذا السد يتحدثون عن وجود طفرة حياتية تشهدها تنزانيا الفترة المقبلة بفضل هذا السد، لأن نحو 17 مليون تنزانى يعيشون دون خدمة كهربائية تقريبًا أو خدمة متقطعة، وأن الحياة لا تستقيم دون كهرباء.
وأكد "بشتو"، أن الاستثمار التنزانى لا ينمو دون الكهرباء، وأن السد الجديد سيتيح ذلك فور امتلائه وتركيب التوربينات الخاصة به، خلال عام من الآن، أى بحلول يناير أو فبراير 2024 سيبدأ السد فى إنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أن شركات إنتاج الكهرباء تستعد الآن بمدّ شبكات من شأنها نقل الكهرباء من مقر السد للمواقع التنزانية المختلفة، بفضل شركات مصرية ساعدت فى ذلك.
وذكر، أنه من المنتظر أن تحصل تنزانيا على نحو 6307 جيجاوات، بعد اكتمال هذا العمل الذى انتهى فى وقت قياسى.
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