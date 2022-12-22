العالم اليوم - بأقل من التوقعات.. ارتفاع طفيف لطلبات إعانة البطالة بأميركا

انتم الان تتابعون خبر بأقل من التوقعات.. ارتفاع طفيف لطلبات إعانة البطالة بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 05:20 مساءً - ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي زيادة بسيطة، ولكن بأقل من المتوقع، مما يشير إلى أن الفرص بسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية بينما تعافى الاقتصاد أسرع من تقديرات سابقة في الربع الثالث.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع ألفي طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألفا في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 222 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وشهدت طلبات إعانة البطالة تأرجحا صعودا وهبوطا في الأسابيع القليلة الماضية لكنها ظلت دون 270 ألفا وهو مستوى يقول خبراء اقتصاديون إنه سيثير القلق بشأن أوضاع سوق العمل.

ولم يكن لموجة تسريحات في قطاع التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان أثر واضح على طلبات الإعانة.

وقالت الحكومة في ثالث تقديراتها للناتج الإجمالي المحلي إنه زاد 3.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الماضي وهو تعديل بالرفع من 2.9 بالمئة أعلنت الشهر الماضي.

وكان الاقتصاد قد شهد انكماشا بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني.

وفي سياق منفصل، سجل الاقتصاد الأميركي نموا في الربع الثالث من العام الجاري، بأعلى من التوقعات، لينهي بذلك فصلين من الانكماش شهدها أكبر اقتصاد في العالم، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة لكبح التضخم المرتفع.

وفي قراءة نهائية، نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3.2 بالمئة، مقابل نسبة 2.9 بالمئة في القراءة الثانية، وبأعلى من التوقعات التي رجحت بقاء النسبة دون تغيير.