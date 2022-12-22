العالم اليوم - "الحصار الشامل".. ملامح حرب غير مسبوقة على الإرهاب بالصومال

انتم الان تتابعون خبر "الحصار الشامل".. ملامح حرب غير مسبوقة على الإرهاب بالصومال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 05:20 مساءً - في إطار الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الصومالية ضد حركة الشباب الإرهابية، أعلنت مقديشو إغلاق مئات الصفحات الإعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة إلى ميليشيات الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويصف الصحفي والباحث الصومالي، محمد جيدي، لموقع "دوت الخليج" خطوات الحكومة الأخيرة بأنها "حرب ناعمة" لحصار الحركة الإرهابية فكريا، وتجميدها.

وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق الحكومة لقناة متخصصة في مكافحة الإرهاب، ونجاح القوات الحكومية في توجيه ضربات عسكرية للحركة، واستعادة بعض أهم المناطق والقواعد الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها، وتجفيف العديد من مواردها المالية.

حصار شامل

أوضح نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، عبد الرحمن يوسف العدالة، ملامح "الحصار الشامل" الذي تنتهجه الحكومة لتطويق الحركة الإرهابية، وذلك عبر تتبع أي خلايا تبث أفكارها وأخبارها الكاذبة.

من ملامح الحصار:

نقلت وكالة الأنباء الرسمية الصومالية عن الوزير قوله: إنه تقرر حجب أكثر من 600 صفحة إلكترونية للمليشيات، من خلال تحرك من وزارات الإعلام، والاتصالات، والأمن الداخلي.

المواقع التي جرى حجبها، بفعل تحرك الحكومة، تشمل حسابات مرتبطة بالحركة الإرهابية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"تيلغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب" ومواقع أخرى.

مليشيات الإرهاب ضعفت عسكريا، وإعلاميا، واقتصاديا، منذ بدء العمليات العسكرية التي أطلقها رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود ضد المتطرفين.

الحرب الناعمة

الصحفي والباحث الصومالي محمد جيدي يبدو متفاءلا بنتائج هذه الحرب، مستشهدا بما يلي:

• الحرب الصومالية ضد حركة الشباب تستخدم استراتيجية شاملة لحصار الحركة من كافة الجوانب.

• حكومة حسن شيخ محمود بدأت في حقبة جديدة لردع الحركة فكريا واقتصاديا، وذلك بعد نجاح واسع للقوات الحكومية في الميدان العسكري.

• في إطار الحرب الشاملة، ستدفع الحركة ثمن ممارساتها وقوانينها الوحشية التي فرضتها على الصوماليين السنوات الماضية.

• الثورة الشعبية ضد الحركة تزداد، والحكومة توظف ذلك بشكل إيجابي؛ حيث توسعت خريطة انتشار الجنود والقوات الأمنية في الأقاليم والمناطق التي اخترقتها عناصر الحركة.

قناة حكومية مضادة

ولتأكيد قلع أفكار الحركة من جذورها، لم تكتفِ الحكومة بالتحرك لغلق الحسابات ووسائل الإعلام الخاصة بالحركة، ولكن أطلقت قناة تلفزيونية لنشر الأفكار البعيدة عن الإرهاب.

• ووقت إطلاق القناة، قبل شهر، صرح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقر وزارة الاعلام، بأن إطلاق القناة يهدف إلى تقديم رؤية دينية معتدلة تحارب سوء تفسير التيارات الإرهابية للدين، وتعزز الوطنية والقيم النبيلة.

• القناة التي تحمل اسم "دلجر"، وتعني "حامي الوطن"، تهتم كذلك بتغطية أخبار المعارك بين القوات الحكومية وعناصر حركة الشباب الإرهابية.

انهيار مستمر

وبالتزامن مع إعلان الحكومة الحرب الفكرية ضد حركة الشباب الإرهابية، تم الإعلان استسلام 4 من عناصر الحركة، لقوات الجيش في ولاية هير شبيلي، منهم قائد مليشياتها في المعارك التي دارت في محافظة شبيلي الوسطى.

كما اعتقلت قوات الجيش 8 عناصر إرهابية حاولوا الاختباء في الغابات بعد الهزائم التي تكبدوها.

ووفقا للوكالة الرسمية، استقبلت القوات الحكومية المستسلمين، مشيرة إلى التزام الحكومة برعاية المتخلين عن إيديولوجية وأفكار المتطرفين وأفعالهم المنحرفة، في إطار حربها الشرسة ضد الإرهابيين.