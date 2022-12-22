بوتين يدعو الشباب الروس لدعم العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين خلال ترأسه جلسة لمجلس الدولة، إن عمليتنا فى أوكرانيا مدعومة من الشعب الروسى، مشيرا إلى أنه تم استهداف 1300 موقع فى أوكرانيا خلال العملية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.