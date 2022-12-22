العالم اليوم - جريمة مروعة في الأردن.. توقيف فتاة قتلت 3 أفراد من عائلتها

انتم الان تتابعون خبر جريمة مروعة في الأردن.. توقيف فتاة قتلت 3 أفراد من عائلتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 04:21 مساءً - قرر مدعي عام إربد توقيف فتاة أقدمت على قتل ثلاثة من أفراد أسرتها داخل إحدى دور تأهيل الأحداث.

وفي تفاصيل الحادثة الصادمة التي هزت الأردن، فقد ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية مساء الأربعاء، القبض على فتاة أطلقت النار على أسرتها في محافظة إربد شمالي البلاد، فقتلت ثلاثة وأصابت اثنين آخرين.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاما من العمر، وإثر خلافات عائلية بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري (بومبكشن) على أفراد أسرتها، حيث نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان، وجميعهم من أفراد الأسرة.

وبعد التحرك لمكان الحادث، ألقي القبض على الفتاة، وضبط السلاح الناري المستخدم، وبوشر التحقيق معها، بتهم قتل أكثر من شخص وحمل سلاح ناري وأداة حادة.