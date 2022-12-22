موسكو: تصريحات واشنطن بشأن القرم تكشف تورطها فى الصراع مع كييف

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال إفادة صحفية اليوم - إن تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، حول حق كييف القيام بعمليات عسكرية على أراضى القرم، يؤكد تورط الولايات المتحدة فى الصراع فى أوكرانيا.

وأضافت: "فى الواقع هذا بدا وكأنه اعتراف آخر بالمشاركة الفعلية للأمريكيين فى الأعمال العدائية إلى جانب القوات المسلحة لأوكرانيا"، مشيرة إلى أن الجيش الأوكرانى أصبح جيش مرتزقة بأسلحة ومدربين أجانب ومرتزقة من الغرب الجماعى بقيادة الولايات المتحدة.

وتابعت زاخاروفا: "أن هذه الحقائق تؤكد أن الغرب الجماعى مستعد لمواجهة طويلة مع روسيا، وبغض النظر عن الطريقة التى يحاول بها الغرب تسليح نظام النازيين الجدد فى كييف، فإن ذلك يؤدى إلى إطالة أمد الأعمال العدائية وغض الطرف عن الجرائم الوحشية"، مؤكدة أنهم "سيفشلون ولن ينجحوا من حيث المبدأ".