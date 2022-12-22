بسبب تهديد كوريا الشمالية.. سول وواشنطن تدرسان إجراء تدريبات بالذخيرة الحية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع فى كوريا الجنوبية، أنها تدرس مع الولايات المتحدة، إجراء أول تدريبات مشتركة واسعة النطاق بالذخيرة الحية العام المقبل، بسبب التهديدات العسكرية المتزايدة لكوريا الشمالية.





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