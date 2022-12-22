العالم اليوم - إصابة مسؤول روسي بارز في قصف شرقي أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - أكدت وكالة "تاس" الروسية، الخميس، إصابة المسؤول الروسي البارز، دميتري روغوزين، الذي سبق له أن تولى مهاما كبرى في البلاد، مثل رئاسة وكالة الفضاء الروسية، إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء بين سنتي 2011 و2018، وذلك في قصف شرقي أوكرانيا.

وبحسب المصدر، فروغوزين هو رئيس فريق المستشارين العسكريين الروس في دونباس، وقد أصيب في قصف بمنطقة دونيتسك.

وأسفر القصف أيضا عن إصابة فيتالي خوتسينكو، الذي يرأس حكومة الانفصاليين الموالين لروسيا في "دونيتسك"، شرقي أوكرانيا، وحالته الصحية مستقرة.

وأوردت "تاس" نقلا عن أحد المساعدين أن "روغوزين بحالة صحية مستقرة حالياً، إثر إصابته في القصف.

ولدى حديثه عن الهجوم، أورد أحد مساعدي روغوزين أن "الفندق الذي يقع في إحدى ضواحي مدينة دونيتسك، والذي كان يأوي فريقا من المستشارين العسكريين بقيادة ديمتري روغوزين، تعرض للقصف".

وأشار إلى أن "ديمتري أصيب بجرح في ظهره، ونُقل إلى المستشفى، لكن حياته ليست في خطر خلال الوقت الحالي".

في غضون ذلك، أسفر الهجوم الذي استهدف الفندق عن إصابة أشخاص آخرين.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن روغوزين قوله إنه "سيخضع لعملية جراحية على إثر إصابته بشظية قذيفة".

وفي 30 سبتمبر الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا إلى روسيا، في خطوة أدانها الغرب ولم يعترف بها.