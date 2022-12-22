تصريح جديد من ماكرون بشأن انضمام أوكرانيا للناتو

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو قد تعتبره روسيا أنه مواجهة، منوها أنه ليس "السيناريو الأكثر ترجيحا"، وذلك فى مقابلة مع العديد من وسائل الإعلام.





وأضاف ماكرون فى مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية وصحيفتى "وول ستريت جورنال" الأمريكية و"النهار" اللبنانية: "لا يمكنك أن تتخيل ذلك مع روسيا هذه".

وتابع: سواء انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو أم لا - وهذا ليس السيناريو الأكثر ترجيحا - فسيتعين منحها ضمانات أمنية تزداد قوة مع تعرضها للهجوم من قبل روسيا، مشيرا إلى ضرورة منح "ضمانات أمنية" لأوكرانيا وكذلك لروسيا فى نهاية الصراع الأوكرانى، وهو الموقف الذى تسبب فى توجيه انتقادات شديدة لماكرون فى كييف وفى أوروبا الشرقية.

وأضاف ماكرون: فى النهاية، سيتعين وضع الجميع حول الطاولة، وليشرح لى كل الأوروبيين والغربيين الذين يعطوننى دروسا أخلاقية مع من سيجلسون على الطاولة.

كما طالب الرئيس الفرنسى مرة أخرى بالاستقلال الاستراتيجى لأوروبا داخل الناتو، ولكن مع تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

وشدد على أنه "لا توجد بنية أمنية أوروبية بدون استقلال استراتيجى فى الناتو ومع الناتو، ولكن ليس اعتمادا على الناتو، مضيفا أن "التحالف ليس شيئا أعتمد عليه، ولكنه شيء أختاره يجب أن نعيد التفكير فى استقلاليتنا الاستراتيجية"، منوها أنه يجب على أوروبا أن تكتسب الاستقلال التكنولوجى والقدرات، بما فى ذلك إزاء الولايات المتحدة.