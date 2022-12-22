خروج قطار عن مساره بعد اصطدامه بشاحنة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، كانت الشاحنة تحمل عارضة بناء خرسانية يبلغ ارتفاعها 134 قدما (41 مترا). من جانبها، قالت مسؤولة الإعلام بولاية تينيسى، إن شخصين نقلا إلى المستشفى بإصابات طفيفة جراء الحادث.

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