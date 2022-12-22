أوكرانيا: روسيا هاجمت خيرسون 60 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية‎‎

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لخيرسون جنوبى أوكرانيا، ياروسلاف يانوشيفيتش، أن القوات الروسية هاجمت المنطقة 60 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين على الأقل.





وأفاد يانوشيفيتش - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس - بأن الروس قصفوا أراضى منطقة خيرسون 60 مرة وتعرضت المستوطنات السلمية والأحياء السكنية فى المنطقة لنيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون والدبابات. وأضاف المسؤول الأوكرانى، أن القوات الروسية تواصل مهاجمة الأحياء السكنية فى خيرسون واستهداف مرافق البنية التحتية والمبانى الخاصة والشقق وحوض لبناء السفن.

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