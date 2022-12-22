ماذا قال زيلينسكى أمام الكونجرس الأمريكى؟ (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى خلال الاجتماع المشترك للكونجرس: "آمل أن تلقى كلمات الاحترام والامتنان صدى فى كل قلب أمريكى"، معربا عن امتنانه للدعم الأمريكى فى مواجهة العملية العسكرية لروسيا، كما طالب بالمزيد.
وأضاف أن أوكرانيا تقدر ما تقدمه أمريكا من مساعدات، مشيرا إلى أن هذا الدعم لا يعتبر صدقة بل استثمارًا فى الأمن العالمى.
وتابع بأن مساندة الكونجرس الأمريكى ماديا ومعنويا ساهمت فى صمود بلاده أمام "الحرب التى تشنها روسيا"، مشيرا إلى أن الجنود الأوكرانيين يستطيعون استخدام الأسلحة الأمريكية بمهارة.
كما أكد أن أوكرانيا صامدة ولن تستسلم، مشيراً إلى صمود جنوده فى مدينة باخموت التى تشهد قتالاً عنيفاً منذ مايو الماضي.
وتابع الرئيس الأوكرانى: ينبغى محاسبة روسيا على ما قامت به ضدنا وضد العالم الحر، ونطالب بتشديد العقوبات ضدها، لذلك الدعم الأمريكى ضرورى لتحقيق النصر على العدوان الروسى.
وأضاف الرئيس الأوكرانى، أن السلام العادل لا يتضمن تنازلا عن أراضينا الأوكرانية، متابعا: أتطلع للقاءات مثمرة مع الكونجرس، ونأمل موافقة الكونجرس الأمريكى على دعمنا بـ45 مليار دولار.
يشار إلى أن الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، كان قد توجه أمس الأربعاء، إلى واشنطن، فى أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب بين بلاده وروسيا فى 24 فبراير الماضى.
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