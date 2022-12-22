العالم اليوم - كيف تغير ترتيب العرب في تصنيف فيفا بعد المونديال؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 01:21 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تصنيفه الجديد لشهر ديسمبر، الذي كشف قفزة كبيرة للمنتخب المغربي، بعد إنجازه الكبير بالوصول إلى نصف نهائي مونديال 2022.

وسجل المغرب، إلى جانب أستراليا، أكبر "قفزة" في التصنيف الدولي، بين المنتخبات الـ32 التي شاركت في مونديال قطر، بينما سجل المنتخب الكندي أسوأ تراجع.

وحافظ المنتخب البرازيلي على صدارة التصنيف، بالرغم من خروجه من دور ربع نهائي المونديال، بينما صعدت بطلة العالم الأرجنتين إلى المركز الثاني، وفرنسا الوصيفة إلى المركز الثالث.

كيف أثر المونديال على تصنيف المنتخبات العربية الـ4 المشاركة؟

المغرب

تقدم من المركز 22 إلى المركز 11 في تصنيف فيفا، بعد تحقيقه 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين في المونديال.

السعودية

تقدمت من المركز 51 إلى 49، بعد انتصارها التاريخي على الأرجنتين في المونديال.

تونس

حافظت على المركز 30، بالرغم من انتصارها التاريخي على فرنسا، والسبب هزيمتها من أستراليا.

قطر

تراجعت 10 مراكز، من المركز 50 إلى 60، بعد تعرض المنتخب لـ3 هزائم في المونديال.

مصر والجزائر

ومن ناحية أخرى، حافظ المنتخب المصري على مركزه الـ39، بالرغم من الانتصار على بلجيكا في ودية سبقت المونديال. وتراجع المنتخب الجزائري 3 مراكز، من المركز 37 إلى 40.