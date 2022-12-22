أمريكا تقدم أكثر من 374 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لـ كييف

وذكرت الوكالة الأمريكية - فى بيان أوردته عبر صفحتها الرسمية - "أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن، اليوم عقب اجتماعه بالرئيس الأوكرانى زيلينسكى، أن الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قدمت أكثر من 374 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية استجابة للاحتياجات المستمرة الناجمة عن حرب روسيا ضد أوكرانيا".
وأضافت أن هذه المساعدة الإضافية المنقذة للحياة تأتى فى لحظة حاسمة، حيث أدت الهجمات الروسية المستمرة على مساكن المدنيين والبنية التحتية الحيوية إلى حرمان العديد من المجتمعات من الحصول على المأوى الآمن والغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحى وغيرها من الخدمات الأساسية خلال فصل الشتاء القاسى.
يشار إلى أنه منذ بدء العملية الروسية الشاملة فى أوكرانيا فى فبراير الماضى، قدمت الحكومة الأمريكية أكثر من 1.9 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لدعم الأشخاص فى أوكرانيا وأولئك الذين فروا إلى البلدان المجاورة، بما فى ذلك أكثر من 1.4 مليار دولار من المساعدات الإنسانية التى تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
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