أوكرانيا: قرار بايدن بتزويدنا بمنظومة باتريوت يفتح الباب لمزيد من الإمدادات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، أن قرار الرئيس الأمريكى جو بايدن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوى من طراز "باتريوت" يفتح الباب أمام الحلفاء لاتخاذ خطوات مماثلة.





وكتب كوليبا فى منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا ستتلقى قريبًا أول بطارية من هذه الأنظمة الأكثر تقدمًا، وهذا مستوى جديد تمامًا لحماية المجال الجوى.. مضيفا "أن الأهم من ذلك، يفتح قرار بايدن الباب أمام المزيد من أنظمة باتريوت".

واستطرد كوليبا قائلا: فى الأيام الأولى للحرب، أقنع زيلينسكى وأنا ووزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف شركاء الولايات المتحدة مرة أخرى أننا بحاجة إلى صواريخ باتريوت. وبالفعل فى نهاية نوفمبر، كثفنا هذه المحادثة مجددا خصوصا خلال الاجتماع الوزارى لحلف الناتو، قلت ذلك بصراحة "جئت من أجل المحولات والباتريوت".

وتابع القول إن "باتريوت فى أوكرانيا يعنى إنقاذ الأرواح والبنية التحتية المدنية هذه هزيمة استراتيجية أخرى لروسيا التى ستفقد نفوذها للتخويف والإرهاب. بل ويعنى اقتراب انتصارنا".

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، قد أعلن أمس، أن أنظمة باتريوت قد أُدرجت فى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا.