ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى فى ماليزيا لـ 30 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الماليزية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى بأحد المخيمات إلى 30 قتيلاً، مؤكدة أنه تم العثور على أربع جثث أخرى من ضحايا الانهيارات الأرضية التى وقعت على مكان مخيم مزرعة فاذر-أورجانيك فى منطقة باتانج كالى، من ولاية سيالنجور الماليزية، فى عملية البحث والإنقاذ التى دخلت يومها السابع.





وذكرت وكالة الأنباء الماليزية، أنه تم اكتشاف الجثث الأربعة صباح اليوم ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 30 قتيلا، مشيرة إلى أنه لا يزال 3 أشخاص فى عداد المفقودين، فى حين نجا 61 من إجمالى 94 شخصًا الذين تعرضوا للحادثة التى وقعت فى الساعة يوم الجمعة الماضى بمن فيهم 29 طفلا و65 بالغًا. وكان الانهيار الأرضى قد وقع بينما كان أكثر من تسعين شخصا نائمين معظمهم فى المخيم الواقع قرب منتجع جبلى، فيما زار رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم المخيم، وأعلن تقديم مساعدات مالية لعائلات الضحايا. وتشهد ماليزيا باستمرار انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة تهطل عموما فى نهاية كل عام، وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة للبناء على سفوح التلال، لكن الانهيارات الأرضية تتواصل فى هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.

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