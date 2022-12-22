الكرملين: واشنطن تخوض حربا غير مباشرة ضد روسيا بعد زيارة زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن تواصل قتال روسيا بشكل غير مباشر، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونظيره الأوكرانى زيلينسكى لم يتطرقا لمخاوف روسيا.
كما أكد الكرملين أن مواصلة توريد الأسلحة لكييف تزيد الصراع، بحسب القناة الإخبارية.
يشار إلى أن الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، كان قد توجه أمس الأربعاء، إلى واشنطن، فى أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب بين بلاده وروسيا فى 24 فبراير الماضى.
وبحسب وسائل الإعلام الدولية، فأن الزيارة التى أجراها زيلينسكى للولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها بالرئيس جو بايدن والعديد من قيادات الكونجرس الأمريكى، بهدف توفير المزيد من الدعم العسكرى الذى تقدمه واشنطن لبلاده لمواجهة القوات الروسية خلال الحرب التى تدور رحاها الآن فى أوكرانيا.
كذلك أجرى زيلينسكى محادثات مع أعضاء لجنة الدفاع الوطنى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، وألقى كلمة أمام الكونجرس.
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