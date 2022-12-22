العالم اليوم - "يوم دون سيارة".. مبادرة جزائرية للحفاظ على البيئة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - أعلنت السلطات في الجزائر إطلاق مبادرة "يوم بدون سيارة"، الجمعة، وترسخ المبادرة ثقافةَ الحفاظ على البيئة بمنع استخدام أيّ وسيلة نقل في شوارع العاصمة.

تحت شعار يوم بدون سيارة ستكون العاصمة الجزائر هذه الجمعة على موعد مع إخلاء شوارعها من وسائل النقل لمدة زمنية محددة بـ10 ساعات..

عادة دأبت السلطات القيام بها منذ سنوات.. ولكون الحدث هذه المرة يتزامن والعطلة المدرسية للتلاميذ .. فقد تقرر أن تمتد العملية على مدار ثلاث جمعات أي في الثالث والعشرين والثلاثين من هذا الشهر وأيضا في السادس من يناير المقبل.

خالد عمارة أحد المنظمين لهذه التظاهرة يقول: "مؤخرا هناك أرقام تتحدث عن وجود ثلاثة ملايين سيارة تدخل هنا إلى العاصمة وهذا رقم كبير لهذا يوم الجمعة سنطلب من المواطنين استعمال وسائل النقل التي خصصتها الدولة مثل الميترو والترامواي والحافلات العمومية".

ويصيف خالد عمارة لـ"دوت الخليج": "إن شاء الله سيكون البرنامج لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والمحيط "

من مدخل الشارع الرئيسي للشهيد ديدوش مراد إلى غاية ساحة الشهداء مرورا بالبريد المركزي .. سيشهد اليوم تظاهرات ونشاطات ثقافية ترفيهة رياضية ستكون العائلات القادمة من مختلف المناطق على موعد معها.

ويرى السكان أن هذا النوع من المبادرات يرسخ ثقافة الحفاظ على البيئة لدى فئات المتمع الجزائري، كما أن مساحات فارغة من أي مركبات ستمكن الأطفال من ممارسة أي نشاط دون خوف.

تظاهرة يوم بدون سيارة تأتي بعد مطالب كثيرة لخبراء دقوا ناقوس الخطر بشأن تلوث الهواء .. لما له من تأثير سلبي على صحة المواطنين.. خاصة بسبب الوقود المنبعث من عوادم السيارات.

وحسب آخر الاحصائيات التي قدمتها وزارة الصحة فإن الجزائر تسجل سنويا الفين وخمسمائة حالة وفاة من تلوث الهواء .. ويمثل السبب الرئيسي فيها انبعاثات الغازات من عوادم السيارات في المدن المزدحمة ..