زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الصينى لشبكات الزلازل - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 35.56 درجة شمالا وخط طول 99.14 درجة شرقا، وعلى عمق 9 كيلومترات.

وأضاف أنه يقع مركز الزلزال على بعد 265 كم من مدينة شينينج، حاضرة المقاطعة، فى مناطق واقعة على بعد 20 كم من مركز الزلزال، حيث الكثافة السكانية منخفضة، وشُعر بالزلزال فى شينينج ومحافظة شينجهاى، التى تبعد أكثر من 70 كيلومترا عن مركز الزلزال.

وبحسب السلطات المحلية، لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو خسائر فى الممتلكات، ويجرى حاليا المزيد من عمليات التحقيق لتقدير آثار الزلزال.