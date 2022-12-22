بايدن: بوتين ليست لديه نية لوقف الحرب

جدة - نرمين السيد - جدد الرئيس الأمريكى جو بايدن، تأكيده التزام الولايات المتحدة بدعم الأوكرانيين لمواصلة الدفاع عن بلادهم ضد العدوان الروسى، مشيرا إلى أن نظيره الروسى فلاديمير بوتين ليست لديه نية لوقف هذه الحرب ضد أوكرانيا، واصفا ما يفعله بوتين بأن مروع، إذ أنه يستهدف البنية التحتية والمدارس ويجعل الحياة مستحيلة قدر الإمكان للشعب الأوكرانى.





وقال الرئيس بايدن، خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة حشدت الحلفاء والشركاء للوقوف بقوة إلى جانب أوكرانيا وفرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مشيرا إلى أن أكثر من 50 دولة التزمت وقدمت مساعدات عسكرية شملت عربات مدرعة وذخائر ومنصات لإطلاق الصواريخ المتقدمة وأنظمة دفاع ضد السفن وكل ذلك بهدف تقوية دفاعات أوكرانيا ضد الحرب التى تشنها روسيا.

وأعلن الرئيس الأمريكى عن حزمة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار وتتضمن عمليات تحويل مباشر للمعدات العسكرية التى تحتاجها أوكرانيا، فضلا عن عقود توريد الذخيرة التى تحتاجها أيضا فى الأشهر المقبلة، معربا عن تطلعه التوقيع قريبا على مشروع قانون يتضمن 45 مليار دولار كتمويل إضافى إلى أوكرانيا.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن بلاده قدمت مليارات الدولارات فى شكل دعم مباشر والتأكد من أن هذا الدعم يساعد الحكومة الأوكرانية فى تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكرانى مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهذا أيضا يشمل مليارى دولار كدعم مباشر للميزانية من الشعب الأمريكى ووزعها البنك الدولى هذا الأسبوع.

وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت أيضا مساعدات للملايين من الأوكرانيين الذين أرغموا على ترك منازلهم نتيجة الحرب الروسية، مضيفا أن المجتمعات الأوروبية استوعبت الأوكرانيين فيها، حيث أن أمريكا كانت فخورة فى استيعاب 221 ألف أوكرانى، بما فى ذلك برنامج موحدون من أوكرانيا.

وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة فى دعم أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها ضد الحرب الروسية كما تطلب الأمر ذلك، مقدما الشكر لأعضاء الكونجرس الأمريكى للدعم المقدم من الحزبين الجمهورى والديمقراطى إلى أوكرانيا.