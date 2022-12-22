بينهم نائب سابق لرئيس الوزراء.. إصابة مسؤولين موالين لروسيا فى قصف دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن أحد المصابين هو ديمترى روجوزين، الذى تولى فى السابق منصب نائب رئيس الوزراء الروسى، كما أصيب فيتالى خوتسينكو، رئيس حكومة دونيتسك.

ووفقا للقناة الإخبارية، فإن الرجلين أصيبا عندما تعرض فندق فى ضواحى دونيتسك لنيران أسلحة عالية الدقة.

وأشار عضو بالبرلمان الروسى كان فى الفندق أيضا إلى أن المهاجمين تصرفوا بناء على معلومة تم تسريبها إليهم.