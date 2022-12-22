الجامعة العربية: الشغور الرئاسى يعمق الأزمة فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو الغيط فى كلمته بافتتاح منتدى الاقتصاد العربى المنعقد فى بيروت، بأن تدهور الاقتصاد اللبنانى ينطوى على مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن الشغور الرئاسى يعمق أيضا الأزمة فى لبنان.
كما أكد أن الجامعة العربية منفتحة على فرقاء لبنان، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
يشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام المساعد للجامعة حسام زكى، كانا قد وصلا أمس الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة اليوم فى منتدى الاقتصاد العربى الذى تنطلق فعالياته تحت عنوان: "لبنان.. الطريق إلى النفط".
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