العالم اليوم - وفاة صاحب وصفة أشهر طبق شعبي في بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 10:24 صباحاً - توفي طاه يُعتقد أنه اخترع دجاج تيكا ماسالا، الطبق المفضل بالكاري في بريطانيا، عن عمر ناهز 77 عاما.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن مطعم "شيش محل" في غلاسكو، أعلن وفاة علي أحمد أسلم، الإثنين، بمنشور جاء فيه: "توفي السيد علي صباح اليوم. نشعر بالحزن جميعا لرحيله". من هو علي أسلم؟ ولد في باكستان وانتقل مع عائلته إلى غلاسكو عندما كان صبيا صغيرا قبل افتتاح مطعم "شيش محل" في عام 1964.

في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال أسلم إنه ابتكر دجاج تيكا ماسالا في السبعينيات عندما سأل أحد العملاء عما إذا كانت هناك طريقة لجعل الدجاج تيكا أقل جفافا، فكان الحل إضافة صلصة طماطم.

أوضح أسلم أنه أعدّ التيكا بصلصلة احتوت إلى جانب الطماطم الزبادي والقشدة والتوابل وخصوصا الكاري.

في عام 2009، دعا محمد سروار، النائب العمالي آنذاك عن وسط غلاسكو، إلى الاعتراف بالمدينة رسميا على أنها موطن دجاج تيكا ماسالا.

نظم سروار حملة من أجل منح غلاسكو وضع المنشأ المحمي من الاتحاد الأوروبي لطبق التيكا، وقدم اقتراحا حول ذلك في مجلس العموم.

لم ينجح سروار في مسعاه، حيث ادعت مطاعم أخرى في المملكة المتحدة أنها اخترعت هذا الطبق الشعبي.

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